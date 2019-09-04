Российские евреи откроют памятник цыганам - жертвам нацизма

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российский еврейский конгресс 10 сентября откроет в деревне Александровка Смоленской области откроет памятник 176 цыганам, которых нацисты расстреляли в апреле 1942 года, сообщили в пресс-службе РЕК. Там подчеркнули, что это первый мемориал в России, который установили евреи в память о цыганах, которые по гитлеровской доктрине также подлежали уничтожению по национальному признаку.

Убитые цыгане были жителями колхоза имени Сталинской конституции.

Теперь их имена высечены на гранитной плите. Мемориал откроют президент РЕК Юрий Каннер, представители цыганских и еврейских организаций. Также в церемонии будут участвовать артисты театра "Ромэн", барон цыган Молдавии Артур Чечар, по инициативе которого в республике также создается мемориал евреям, ставшим жертвами Холокоста.

Памятник в Александровке установили по программе РЕК "Вернуть достоинство", посвященной увековечению памяти жертв Холокоста в России. Она действует с 2009 года. За это время в России открыли 67 памятников на местах массовых казней и захоронений евреев в годы войны. В рамках проекта также ведется восстановление имен и поиск новых мест захоронений.