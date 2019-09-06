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Конгрессмены США призвали к санкциям против пресекавших протесты в Москве

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса США демократ от штата Нью-Йорк Элиот Энгел и конгрессмен-республиканец от Техаса Майкл Маккол в четверг выступили с призывом к администрации США ввести адресные санкции в отношении ответственных за нарушение прав человека в России, текст заявления размещен на сайте Энгела.

"Мы призываем президента Трампа и его администрацию использовать их полномочия в рамках акта Сергея Магнитского и ввести адресные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека в России, - говорится в документе. - Мы намерены тесно работать с администрацией для того, чтобы удостовериться в том, что виновные были привлечены к ответственности".

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"Мы призываем правительство России прекратить эти насильственные действия против мирных демонстрантов, освободить тех, кто был несправедливо задержан за выражением их конституционных прав, снять с них все уголовные обвинения и расследовать действия сотрудников спецслужб, которые использовали чрезмерную силу против мирных демонстрантов", - заявили Энгел и Маккол.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являлись независимыми оппозиционными кандидатами.

После этого в Москве прошел ряд массовых акций в их поддержку, в частности 14 июля, 27 июля, 3 и 10 августа. По данным ГУВД МВД по Москве, на этих акциях были задержаны свыше 1835 человек.

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