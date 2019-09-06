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Шесть предпринимателей освобождены из СИЗО после внесения поправок в УПК

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Шесть предпринимателей переведены из СИЗО под домашний арест по итогам первого месяца действия поправок, введенных в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, отметили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Как отмечается в сообщении, по четырем делам, за которыми следит аппарат омбудсмена, уже изменена мера пресечения для обвиняемых. Шесть человек находились в СИЗО под следствием от 6 до 16 месяцев, а в августе благодаря новым поправкам переведены под домашний арест.

Подписанные 2 августа президентом РФ поправки коснулись статей 108 и 109 УПК РФ (заключение под стражу и сроки содержания под стражей). Новые формулировки более четко определяют категории лиц, применение заключения под стражу к которым ограничено.

Титов напомнил, что под домашний арест отпущен партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль, фигурант дела о хищении в банке "Восточный".

Сообщается, что под домашний арест переведен также экс-директор фармацевтической компании "Биохимик" Денис Швецов, который находился под стражей с декабря 2018 года. Также после шести месяцев СИЗО меру пресечения смягчили для Владимира и Кирилла Петровых, переведя совладельцев "Липецкого станкостроительного предприятия" под домашний арест.

Кроме того, изменена мера пресечения на домашний арест и фигурантам по делу о мошенничестве при строительстве корпусов Эрмитажа, в том числе для предпринимателя Никиты Колесникова. А аппарате уполномоченного отметили, что после 16 месяцев заключения в СИЗО при смягчении меры суд сослался на неэффективное следствие. "Это стало возможным благодаря новой редакции ст. 109 УПК РФ", - говорится в сообщении.

"Мы постоянно обращались в судебные инстанции и генпрокуратуру именно в связи со 108 статьей УПК, добивались более конкретной формулировки. И в старой редакции нельзя было заключать под стражу по обвинению, связанному с экономической деятельностью, но следователи ловко обходили формулировку, просто декларируя, что деяние совершено не в сфере предпринимательской деятельности.

Новая редакция звучит более конкретно. И она действительно начала работать", - резюмировал бизнес-омбудсмен.

Борис Титов

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