Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В исправительной колонии №2 Екатеринбурга в субботу несколько заключенных порезали себе руки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.

"Несколько заключенных нанесли себе поверхностные порезы на руках, никому их них госпитализации не потребовалось", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что информация в ряде СМИ о том, что в колонии произошли беспорядки и десятки заключенных порезали себе руки, не соответствует действительности.

Собеседник агентства подчеркнул, что учреждение работает в штатном режиме.

В связи с произошедшим в колонии инцидентом прокуратура и следственные органы регионального СУ СКР проводят проверку, сообщается на сайтах ведомств.

Местные СМИ в субботу сообщали о том, что в колонии №2 Екатеринбурга около 200 заключенных порезали себе руки.