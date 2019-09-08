Хабиров вышел в лидеры на выборах главы Башкирии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Выдвинутый "Единой Россией" врио главы Башкортостана Радий Хабиров лидирует на выборах главы региона по итогам подсчета 0,20% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на мониторах Центризбиркома (ЦИК).

Пока Хабиров набирает 85,84% голосов.

За ним следует Юнир Кутлугужин от КПРФ с 6,25% и Иван Сухарев от ЛДПР с 2,17%.

Хабиров был назначен врио главы региона в октябре прошлого года, после того как Рустэм Хамитов, руководивший республикой с 2010 года, досрочно покинул свой пост.