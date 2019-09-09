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Действующий губернатор Ставрополья Владимиров победил на выборах

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Ставропольского края Владимир Владимиров, выдвинутый партией "Единая Россия", лидирует на губернаторских выборах по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных краевого избиркома.

Владимиров набрал 79,65% голосов. За него отдали свои голоса более 1 млн жителей региона.

На Ставрополье в единый день голосования проводились выборы губернатора Ставропольского края. Среди кандидатов были Владимир Владимиров, ("Единая Россия"), Геннадий Ефимов (ЛДПР), Александр Кузьмин ("Справедливая Россия"), Виктор Соболев (КПРФ) и Николай Кряжев (КПСС).

Владимиров одержал победу на выборах губернатора, которые прошли в 2014 году.

Ставропольский край Владимир Владимиров

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