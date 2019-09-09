ЛДПР займет 34 из 35 мест в городской думе Хабаровска

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Согласно предварительным итогам голосования, в думу Хабаровска проходят 34 кандидата от партии ЛДПР, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные краевого избиркома.

"Хабаровская городская дума седьмого созыва полностью сменила состав. При подсчете голосов 34 мандата из 35 достались кандидатам от партии ЛДПР и один - представителю партии "Справедливая Россия", - сказано в сообщении. Явка избирателей составила 33,45%.

Как сообщалось, представители ЛДПР также получат большинство в Законодательной думе Хабаровского края. По партийным спискам ЛДПР набрала 56,12%, за ними идут КПРФ с 17,24%, третья - "Единая Россия" с 12,51%. "Справедливая Россия" набрала 3,53% голосов, "Коммунисты России" - 3,43, "Партия Роста" - 1,74%, партия "Родина" - 1,69%.

В 22 из 24 одномандатных округах на выборах в краевой парламент также победили представители ЛДПР.

На довыборах в Госдуму РФ по Комсомольскому округ N70 победу одержал Иван Пиляев, выдвинутый ЛДПР.

Согласно итогам голосования, ЛДПР также получила большинство мест в гордуме Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, мэром этого города избран представитель этой партии Александр Жорник.

Губернатором Хабаровского края с сентября 2018 года является Сергей Фургал, избиравшийся от ЛДПР.