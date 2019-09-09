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Минтранс не поддержал идею расширения "Домодедово" до восьми ВПП

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ не поддерживает обсуждаемый проект расширения инфраструктуры аэропорта "Домодедово" с двух до восьми взлетно-посадочных полос из-за угрозы безопасности полетов и возможного ущерба "Аэрофлоту" и "Шереметьево", сообщает газета "Коммерсантъ".

Проект доклада президенту РФ с критикой проекта расширения аэропорта "Домодедово" направил в правительство глава Минтранса Евгений Дитрих. Об этом говорится в письме директора "Домодедово" Игоря Борисова вице-премьеру Максиму Акимову, на которое ссылается издание.

"Домодедово предлагает к 2040 году построить дополнительно еще шесть ВПП, чтобы создать хаб для транзитных авиаперевозок между Европой и Азией. Аэропорт хочет реализовать проект в рамках концессии и вкладывать в него собственные средства, но соглашение с правительством РФ пока не подписано, и неясно, когда это произойдет", - пишет газета. Аэропорт оценил инвестиции в такое расширение в 741 млрд руб., из которых 457 млрд руб. - заемные средства.

По словам источников "Коммерсанта", министр транспорта Дитрих в проекте доклада президенту пишет, что инфраструктура Московского авиаузла достаточна и без расширения "Домодедово". По его мнению, создание дополнительных ВПП снизит безопасность полетов и создаст "дискриминационные условия" для двух других московских аэропортов - "Шереметьево" и "Внуково". Он отмечает, что будут ущемлены и интересы "Аэрофлота", поскольку предложение предполагает увеличение числа назначенных перевозчиков на всех направлениях из Москвы минимум до трех. Авиакомпания подсчитала, что ежегодно будет терять из-за этого по $240 млн.

Директор "Домодедово" Игорь Борисов в письме вице-премьеру Акимову опровергает доводы министра транспорта.

Как отмечает "Коммерсантъ", в министерстве транспорта отметили, что знакомы с проектом расширения инфраструктуры "Домодедово", но подробности не комментируют. Представитель вице-премьера подтвердил, что он ознакомился с письмом Минтранса по поводу этого проекта.

Минтранс РФ Домодедово

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