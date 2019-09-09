Поиск

Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Челябинской области завершила обработку 100% протоколов на выборах губернатора, по ее итогам врио губернатора Алексей Текслер лидирует с результатом 69,31%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облизбиркома в понедельник.

Там отметили, что явка по региону составила 45,14% против 42% в 2014 году.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Константин Нациевский с 12,02%, на третьем - кандидат от ЛДПР Виталий Пашин с 8,84%. Оба участвовали в выборах главы региона в 2014 году и улучшили результаты пятилетней давности вдвое. Так, Нациевский в 2014 году набрал 5,25%, Пашин - 4,11%.

Лидера челябинского регионального отделения партии "Родина" Сергея Смышляева поддержали 3,27% избирателей, Алексея Севастьянова, выдвинутого "Гражданской силой", - 3,23%.

Челябинская область Алексей Текслер

Новости

Во Владивосток зашел самый большой из посещавших РФ круизный лайнер

Во Владивосток зашел самый большой из посещавших РФ круизный лайнер

ЛДПР займет 34 из 35 мест в городской думе Хабаровска

ЛДПР займет 34 из 35 мест в городской думе Хабаровска

Действующий губернатор Ставрополья Владимиров победил на выборах

Губернатором Забайкальского края избран Александр Осипов

Врио главы Башкирии Хабиров победил на выборах главы республики

Все врио и действующие главы регионов побеждают на выборах в субъектах РФ

"GM-АвтоВАЗ" возобновил производство после недели простоя из-за низкого спроса

"GM-АвтоВАЗ" возобновил производство после недели простоя из-за низкого спроса

Бочаров победил на выборах губернатора Волгоградской области

Врио губернатора Артамонов победил на выборах главы Липецкой области

Врио главы Курской области Старовойт победил на выборах с 81% голосов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');