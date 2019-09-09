Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Челябинской области завершила обработку 100% протоколов на выборах губернатора, по ее итогам врио губернатора Алексей Текслер лидирует с результатом 69,31%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облизбиркома в понедельник.

Там отметили, что явка по региону составила 45,14% против 42% в 2014 году.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Константин Нациевский с 12,02%, на третьем - кандидат от ЛДПР Виталий Пашин с 8,84%. Оба участвовали в выборах главы региона в 2014 году и улучшили результаты пятилетней давности вдвое. Так, Нациевский в 2014 году набрал 5,25%, Пашин - 4,11%.

Лидера челябинского регионального отделения партии "Родина" Сергея Смышляева поддержали 3,27% избирателей, Алексея Севастьянова, выдвинутого "Гражданской силой", - 3,23%.