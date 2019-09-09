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Четыре члена избиркома погибли в ДТП в Краснодарском крае

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Четверо членов участковой избирательной комиссии погибли в ночь на 9 сентября в автокатастрофе в Краснодарском крае. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"К большому нашему сожалению и прискорбию, хочу начать наше заседание с очень печальной новости. У нас, по имеющейся информации, сегодня в Отрадненском районе Краснодарского края погибли в автомобильной аварии четыре человека - председатель участковой избирательной комиссии станицы Подгорная и еще трое членов комиссии, которые ехали в территориальную комиссию как раз с избирательной документацией", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник, 9 сентября.

По ее словам, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку в связи с произошедшим.

Памфилова предложила почтить память жертв этого ДТП минутой молчания. "Фактически люди погибли на служебном посту", - сказала глава ЦИК РФ. По линии ЦИК будет оказана материальная помощь семьям погибших, отметила Памфилова.

В Единый день голосования в воскресенье, 8 сентября, состоялись порядка 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.

Элла Памфилова ЦИК Краснодарский край

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