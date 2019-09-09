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Жителю Саратова оторвало три пальца при взрыве неизвестного устройства в квартире

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Саратова выясняет обстоятельства взрыва в квартире в многоэтажке, в результате которого 25-летнему мужчине оторвало три пальца, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по Саратовской области в понедельник.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. "По предварительной информации, в квартире жилого дома на улице Соляная в Волжском районе взорвалось неизвестное устройство. Взрывом оторвало три пальца у хозяина. Мужчина госпитализирован. Никто кроме него в доме не пострадал",- сказал собеседник агентства.

По его словам, в квартире полиция обнаружила еще несколько взрывных устройств. По данному факту проводится проверка.

Саратов

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