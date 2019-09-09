В Хакасии сборщик кедровых орехов выжил при падении с 18-метровой высоты

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС эвакуировали из тайги в Ширинском районе Хакасии сборщика кедрового ореха, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в понедельник. Мужчине понадобилась срочная медицинская помощь после падения с 18-метровой высоты, отметили в ведомстве.

По данным МЧС, инцидент произошел в воскресенье, 8 сентября. Пострадавший - 20-летний житель Красноярска, - получив множественные переломы от падения с высоты, нуждался в транспортировке в больницу по воздуху, так как мог бы не выдержать таежного бездорожья. В итоге в спасательной операции задействовали вертолет Ми-8 МЧС.

Как заявили в МЧС, молодому человеку повезло, так как погода была летной, а его коллеги смогли передать спасателям точные координаты места происшествия.

"Хочется предостеречь жителей и гостей республики Хакасия от употребления алкогольных напитков при сборе дикоросов в тайге. Будьте осторожны при нахождении в дикой природе, следите за собой, следите за своими товарищами, не всегда есть возможность оперативно вылететь в труднодоступную местность, а дорога туда наземным транспортом занимает много времени", - отметил начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного центра МЧС России Александр Себов, которого цитирует телеканал "Республиканская телевизионная сеть".