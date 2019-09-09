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Минтруд предложил ограничить бесплатную парковку для инвалидов III группы

Минтруд предложил ограничить бесплатную парковку для инвалидов III группы
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минтруд РФ предлагает давать право на бесплатную парковку только тем инвалидам III группы, у кого есть трудности с передвижением.

Соответствующий проект постановления правительства разработали в ведомстве, он проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы на официальном сайте для публикации проектов нормативных актов.

18 июля вступили в силу поправки в федеральный закон "О социальной защите инвалидов", согласно которым парковаться на местах для инвалидов с 2020 года смогут не только инвалиды I и II групп, но и инвалиды III группы.

Правительство должно детализировать порядок парковки для III группы. Минтруд предлагает давать право на парковку инвалидам III группы только если у них есть ограничения к передвижению любой из трех степеней выраженности (I, II или III степени)".

Согласно Федеральному реестру инвалидов, в России насчитывается порядка 11,2 млн инвалидов, из них 4,5 млн - инвалиды III группы (40%).

Дополнительных средств на реализацию этой нормы не потребуется - как из бюджетов субъектов, так и из федерального бюджета.

Минтруд

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