Минюст предложил регламентировать действия приставов по проверке перепланировки квартир

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минюст планирует внести поправки в законодательство, регламентирующие принудительные проверки судебными приставами квартир на предмет нарушений при их перепланировке и установке газового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 9 сентября.

Соответствующие изменения Минюст планирует внести в федеральный закон "Об исполнительном производстве". В ведомстве отмечают, что предлагаемый министерством законопроект предполагает "новую меру принудительного исполнения - принудительный доступ в помещение в многоквартирном доме" в ходе проверки квартир на предмет переустройства и перепланировки, а также обслуживания газового оборудования.

Данная мера будет применяться при исполнении судебного акта, выданного по заявлению должностных лиц государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля, для того, чтобы обеспечить безопасность граждан в многоквартирных домах, своевременно выявлять и устранять неисправности газового оборудования, а также не допустить разрушения строения в результате самовольной перепланировки, заявили в Минюсте.

По данным министерства, поправками будут определены особенности исполнения этой меры. Законопроект, в частности, обяжет пристава исключить возможность попадания посторонних в помещение, в которое осуществляется принудительный доступ. Кроме того, пристав будет обязан обеспечить сохранность имущества квартиры, в которую будет проводиться принудительный доступ.