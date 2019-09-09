Поиск

Минюст предложил регламентировать действия приставов по проверке перепланировки квартир

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минюст планирует внести поправки в законодательство, регламентирующие принудительные проверки судебными приставами квартир на предмет нарушений при их перепланировке и установке газового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 9 сентября.

Соответствующие изменения Минюст планирует внести в федеральный закон "Об исполнительном производстве". В ведомстве отмечают, что предлагаемый министерством законопроект предполагает "новую меру принудительного исполнения - принудительный доступ в помещение в многоквартирном доме" в ходе проверки квартир на предмет переустройства и перепланировки, а также обслуживания газового оборудования.

Данная мера будет применяться при исполнении судебного акта, выданного по заявлению должностных лиц государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля, для того, чтобы обеспечить безопасность граждан в многоквартирных домах, своевременно выявлять и устранять неисправности газового оборудования, а также не допустить разрушения строения в результате самовольной перепланировки, заявили в Минюсте.

По данным министерства, поправками будут определены особенности исполнения этой меры. Законопроект, в частности, обяжет пристава исключить возможность попадания посторонних в помещение, в которое осуществляется принудительный доступ. Кроме того, пристав будет обязан обеспечить сохранность имущества квартиры, в которую будет проводиться принудительный доступ.

Новости

Верховный суд утвердил пожизненные сроки членам "банды GTA"

Верховный суд утвердил пожизненные сроки членам "банды GTA"

Глава Роскомнадзора обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы

Глава Роскомнадзора обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы

В конце сентября в Гааге начнется процесс по иску бывших акционеров ЮКОСа к России

В конце сентября в Гааге начнется процесс по иску бывших акционеров ЮКОСа к России

Рособрнадзор обнародовал расписание госэкзаменов на 2020 год

Напавший на Памфилову взломщик признал вину

Напавший на Памфилову взломщик признал вину

Медведев призвал решить, стоит ли кандидатам от ЕР идти на выборы самовыдвиженцами

Минтруд предложил ограничить бесплатную парковку для инвалидов III группы

Минтруд предложил ограничить бесплатную парковку для инвалидов III группы

Российский многоразовый космический корабль совершит первый полет с экипажем в 2025 году

Рогозин обратил внимание на гражданство некоторых задержанных на предприятии "Роскосмоса"

Рогозин обратил внимание на гражданство некоторых задержанных на предприятии "Роскосмоса"

Кремль увидел в итогах выборов политическое лидерство "Единой России"

Кремль увидел в итогах выборов политическое лидерство "Единой России"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');