Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

"Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению. Массовых увольнений в Научно-исследовательском институте детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) нет", - говорится в сообщении пресс-службы в понедельник. В нем отмечается, что в июне этого года в онкоцентре сменилось руководство.

Ранее СМИ сообщали о том, что с приходом нового руководителя НИИ Светланы Варфоломеевой уволились несколько онкологов: зарплаты были сокращены, а новый руководитель создала напряженную атмосферу в коллективе и предлагала недовольным уволиться. По данным СМИ, коллектив написал открытое обращение с просьбой восстановить нормальную атмосферу в НИИ.

22 августа в НИИ Блохина уже опровергали информацию о массовом увольнении 700 врачей: "Массовые увольнения работающих сотрудников НМИЦ онкологии имени Блохина не планируются. В данный момент проходит плановое сокращение вакантных (незанятых) ставок".

В пресс-службе сообщили, что штатное расписание онкоцентра было сформировано в 1990-е годы. "С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты", - сказал собеседник агентства.