Экс-главу района Ленобласти осудили за вымогательство при ремонте школы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего руководителя администрации Подпорожского района Ленинградской области Петра Левина. Левин признан виновным в получении взятки, сообщила объединенная пресс-служба городских судов в понедельник.

Левин требовал взятку в размере восьми миллионов рублей у ООО "БСК", чтобы подписать акты о приеме работ по капитальному ремонту школы №1. По контракту стоимость работ составляла около 81 миллиона рублей. За июль 2017 года Левин получил 600 тысяч рублей. 8 августа 2017 года он он уменьшил сумму взятки и потребовал передать еще 5,2 млн рублей. В декабре представитель БСК при участии правоохранительных органов передал Левину муляжи 5,16 миллиона рублей, и тот был задержан.

Вместе с Левиным осужден его помощник Иван Зуев, который был посредником при получении взяток.

Суд приговорил Левина к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в 10,4 млн рублей и лишением права занимать госдолжности сроком на 10 лет. Зуеву назначен штраф в 35 млн рублей.