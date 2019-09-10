Бизнес попросил исключить продукты с растительными жирами из перечня молочной продукции

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) попросил правительство вывести всю продукцию с заменителем молочного жира из-под действия техрегламента "О безопасности молока и молочной продукции" и перевести ее в техрегламент о безопасности пищевой продукции. Об этом говорится в письме гендиректора союза Артема Беглова главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву (у "Интерфакса" есть копия документа"). Об этом также писал "Коммерсантъ".

Эта мера повысит спрос на натуральные молочные продукты, считают производители.

С 2018 года продукты с заменой менее 50% молочного жира регулируются изменениями в "молочный" техрегламент "с формированием понятийного аппарата и специальных требований к маркировке", а продукты с заменой более 50% молочного жира не урегулированы, отметили в Союзмолоке. Там такое разделение считают исключительно терминологическим. Технология производства продуктов с содержанием молока "едина, и установить точное количество заменителя молочного жира не представляется возможным из-за отсутствия методов контроля", отметили производители. По их словам, потребитель делает выбор по указанному составу ингредиентов и фактическому наличию заменителя молочного жира.

Поэтому союз считает ненужным разработку отдельных документов по регулированию продуктов с разным процентом содержания заменителей молочного жира и предлагает перевести их все под техрегламенты "О безопасности пищевой продукции" и "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Меры по разделению молочной продукции на натуральную и ту, что содержит заменители молочного жира, привели к снижению потребления сырных продуктов в январе-мае этого года на 20%, до 93,7 тысячи тонн. Их производство за этот период снизилось на 7,9%, до 86,1 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребление сыров, наоборот выросло на 9,8%, до 283,2 тыс. тонн.

Молоко и молокопродукты (включая мороженое, произведенное на их основе, за исключением мороженого, выработанного на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда) при реализации облагаются НДС по ставке 10%.