Росгвардия предложила обязать журналистов не разглашать сведения о росгвардейцах

Во время несанкционированной акции оппозиции в Москве Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Росгвардия предложила обязать журналистов носить на митингах опознавательные жилеты и не разглашать сведения о сотрудниках ведомства, работающих на митингах, говорится в сообщении пресс-службы Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) со ссылкой на полученный советом отзыв Росгвардии.

"В письменном отзыве на проект (разрабатываемой Памятки для журналистов - ИФ) Росгвардия предлагает: в вводной части памятки дополнить обязательства журналистов необходимостью соблюдения ими требований ст. 8 и 9 Закона "О войсках национальной гвардии РФ", а также выполнения требований военнослужащих и сотрудников Росгвардии; включить в обязанности журналистов, освещающих публичные мероприятия, обязательное ношение опознавательного жилета", - говорится в сообщении СПЧ во вторник.

Также Росгвардия предлагает "дополнить обязательства журналистов соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о должностных лицах войск национальной гвардии и членах их семей; включить рекомендацию журналистам на публичном мероприятии установить контакт не только с пресс-службой полиции, но и с представителями войск национальной гвардии".

В свою очередь МВД России предлагает "включить в памятку тезис о недопустимости совершения в отношении сотрудников правоохранительных органов провокационных действий; напомнить о ряде обязанностей и запретах для журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ, о противодействии экстремистской деятельности и об информации, информационных технологиях и защите информации; напомнить об этических принципах, которым должны следовать журналисты".

Письменные отзывы Росгвардия и МВД подготовило для совещания постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов.

Планировалось, что в совещании примут участие представители Росгвардии и МВД, но накануне мероприятия они сообщили, что будут заняты. Из-за этого председатель СПЧ Михаил Федотов и члены совета Павел Гусев, Николай Сванидзе и Владимир Соловьев смогли обсудить только письменные предложения обоих ведомств и пришли к выводу, что работу над проектом памятки надо продолжить в рамках очных дискуссий с участием представителей профильных комитетов и комиссий Госдумы и Совфеда.

СПЧ обнадежило то, что в письменном отзыве Росгвардия говорит о своей готовности "в дальнейшем принять участие в подготовке соответствующего совместного документа".