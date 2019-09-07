В Петербурге начали проверку из-за найденных бюллетеней в штабе Навального

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения бюллетеней в петербургском штабе оппозиционера Алексея Навального.

Как говорится в сообщении на сайте СК РФ по Петербургу, в субботу в правоохранительные органы поступило заявление о том, что в помещении штаба Навального, расположенном в одном из домов по Вознесенскому проспекту, находятся бюллетени для голосования. "В ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга", - отметили в ведомстве.

Доследственная проверка была организована следственными органами ГСУ СК России по Петербургу.

Ранее в субботу в штабе Навального в Петербурге сообщали, что полицейские пришли к ним с обыском.

В минувший четверг оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил об обыске в офисе ФБК в Москве. На следующий день координатор штаба Олег Степанов заявил, что при обыске изъяли около 2500 направлений наблюдателей и все документы членов избиркомов с правом совещательного голоса.