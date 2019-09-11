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Присяжные оправдали обвиняемых в покушении на ингушского имама Чумакова

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Ингушетии присяжные оправдали обвиняемых в попытке покушения на общественного деятеля, проповедника, имама Насыр-Кортской мечети Хамзата Чумакова в октябре 2017 года, но признали доказанной их вину в хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщил представитель Назрановского районного суда.

На основании этого вердикта суд приговорил одного из подсудимых к семи годам лишения свободы, второго - к четырем с половиной годам колонии. Третий фигурант дела был освобожден в зале суда.

ФСБ объявила о предотвращении покушения на религиозного деятеля 2 октября 2017 года и задержании двух подозреваемых с готовыми самодельными взрывными устройствами. Официально было объявлено, что проповедника хотел взорвать с помощью мощной самодельной бомбы. Неофициально уточнялось, что убить хотели имама Чумакова и что готовился подрыв заминированного автомобиля после пятничного намаза. Основной версией покушения называлась проповедническая деятельность имама.

В 2010 году бомбу заложили под днище машины Чумакова, в результате взрыва имам лишился ноги. В марте 2016 года рядом с мечетью Чумкова взорвали легковую машину, имам получил легкие травмы.

Назрань Ингушетия Хамзат Чумаков ФСБ

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