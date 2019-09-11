Врачи в РФ смогут "без страха" выписывать сильнодействующие обезболивающие

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что сейчас вырабатывается правовой механизм, позволяющий врачам без боязни выписывать сильнодействующие обезболивающие лекарства.

"Нужно создать такое регулирование, которое будет позволять врачам в рамках существующей процедуры без страха эти препараты выписывать по показаниям. И тогда этой проблемы не будет. Такая правовая рамка в настоящий момент создается", - сказал глава правительства в программе "Диалог с Дмитрием Медведевым" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Премьер отметил, что сейчас врачи боятся их выписывать из-за того, что "препараты особые". "Считают, лучше с этим не связываться, а то потом придут - будешь бумажки писать в лучшем случае", - пояснил Медведев.

В июле 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства рассказывала, что в кабмине идет работа над документами и правилам, которые позволят врачам не бояться выписывать сильнодействующие обезболивающие препараты онкобольным.

Данную проблему на "прямой линии" 20 июня подняла руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна (Нюта) Федермессер. Она пожаловалась Путину, что больные страдают от боли, потому что врачи боятся выписывать им обезболивающее по потребности, чтобы не попасть под уголовное преследование.