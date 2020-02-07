В Москве создадут систему по отслеживанию дорогих онкологических лекарств

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы создаст систему по отслеживанию движения и списания дорогих лекарств, в том числе от онкологических заболеваний, сообщила заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова.

"В частности, дадим пациентам возможность видеть препараты, которые им назначены и которыми их лечили в стационаре. Это позволит сделать процесс более открытым и подконтрольным", - объяснила она.

Также в ближайшее время будет сформирован городской онкологический консилиум для пациентов, которым показаны препараты, "выходящие за рамки стандарта", добавила Ракова. В этот орган войдут руководители химиотерапевтических отделений шести крупнейших многопрофильных онкологических центров. Консилиум будет рассматривать каждый конкретный случай и принимать "публичное решение о вариантах лечения с использованием иных препаратов".

Эти многопрофильные онкоцентры в 2016 году скорректировали принцип ценообразования на лекарства и стали формировать цену с учетом средней по итогам торгов в Москве и всех регионах России, опираясь при этом на минимальную, зарегистрированную в государственном реестре цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, напомнила заммэра.

"До этого цена формировалась только на основе реестра и при этом по самой высокой зарегистрированной в нем стоимости. В 2019 году мы впервые начали проводить публичные обсуждения номенклатуры и объемов закупаемых лекарств с общественными и пациентскими организациями, производителями и крупнейшими дистрибьюторами лекарств, а также федеральными специалистами", - сказала чиновница.

"Москва системно усиливает меры по повышению прозрачности и контролю не только за оборотом и учетом назначенных лекарств, но и по другим видам медицинской помощи. Мы совместно работаем с правоохранительными органами, Росздравнадзором и используем все методы в этом направлении, в том числе по выявлению и пресечению возможных нарушений", - сказала также Ракова. Она заверила, что в центре внимания чиновников остается пациент и качество его лечения.

Днем ранее мэр Сергей Собянин и пресс-служба МВД России сообщили, что группу сотрудников столичного онкодиспансера задержали по подозрению в хищении лекарств для онкобольных на сумму более 100 млн рублей. По версии следствия, они подделывали отчетность, выкрадывали препараты и продавали через аптеки и подставных дистрибьюторов.