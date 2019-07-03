Голикова рассказала Путину, как врачам помогут не бояться выписывать обезболивающие

Она обещала упростить выписку таких лекарств тем, кто их принимает на дому

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В правительстве уже работают над документами и правилам, которые позволят врачам не бояться выписывать сильнодействующие обезболивающие препараты онкобольным, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Голикова напомнила, что в конце 2018 года была утверждена нормативная база по паллиативной помощи и принят закон по клиническим рекомендациям, обязательным к применению. В дополнение к этому чиновники подготовят новый порядок выписки рецептов для тех, кто лечится на дому, а также пропишут порядок оформления документов в случае утраты наркотиков.

Вице-премьер уточнила, что сейчас врач, посещая пациента на дому, может выписать ему сильное обезболивающее или психотропное средство. Однако получить его в аптеке родственники больного не могут, пока не обратятся в медицинское учреждение за подписью заведующего отделением или главврача. Сейчас в правительстве отрабатывают поправки в приказ Минздрава, который изменит порядок выписки рецептов для отпуска таких лекарств на дому.

Также в правительстве изменят методику расчета потребности в наркотических препаратах. Если раньше она рассчитывалась по количеству пациентов, которые находятся в медицинских учреждениях, то теперь учитываются и больные, которые находятся дома, объяснила Голикова.

На "прямой линии" 20 июня эту проблему подняла руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна (Нюта) Федермессер. Она пожаловалась Путину, что больные страдают от боли, потому что врачи боятся выписывать им обезболивающее по потребности, чтобы не попасть под уголовное преследование. Она также упомянула о случаях, когда наркотическое средство теряется по неосторожности, и призвала президента способствовать декриминализации ответственности медиков в таких ситуациях.

Путин ответил, что он против декриминализации статей УК, но считает выходом из данной ситуации создание четких правил для отчетности при работе с такими препаратами.

После этого президент поручил Минздраву прописать процедуру, которая позволит врачам увеличивать дозы таких лекарств, не опасаясь преследования, а МВД и Минздраву - обдумать возможную декриминализацию утери наркотических средств медиками по неосторожности.