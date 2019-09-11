Рабочий, разбивший самый дорогой автомобиль Челябинска, подал иск о банкротстве

Из 3 млн рублей компенсации он выплатил владельцу машины только полмиллиона

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рабочий из Челябинска Владислав Кантемиров, который увяз в долгах после того, как разбил в ДТП чужой Rolls-Royce Phantom, подал иск о собственном банкротстве. Он попросил суд дать ему отсрочку для выплаты 25 тысяч рублей финансовому управляющему, говорится в материалах Арбитражного суда Челябинской области.

Суд рассмотрит его заявление 19 сентября.

По данным банка исполнительных производств, на сентябрь 2019 года Кантемиров был должен более 2,526 млн рублей по единственному производству. Также он должен был выплатить исполнительский сбор в 213 000 рублей приставам за то, что не выплатил весь долг в срок.

В феврале 2016 года Кантемиров выехал на ВАЗ-2114 на красный свет и столкнулся с самым дорогим автомобилем в Челябинске - Rolls-Royce Phantom, который числился на балансе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). В момент ДТП в машине находился владелец комбината Александр Аристов. Предприятие отсудило у виновника ДТП 3 млн рублей компенсации. В иске оно требовало 5,2 млн рублей, но суды разных инстанций сумму компенсации сократили.

Из этой суммы он сумел выплатить меньше полумиллиона рублей. Долг у него каждый месяц вычитали из зарплаты, которая составляет 40 тысяч рублей.

Сразу после аварии Аристов говорил, что не собирается добиваться компенсации за разбитую машину, но затем передумал. После первой победы в суде он говорил телеканалу Ural1, что Кантемиров - "преступник, вооруженный автомобилем". Также бизнесмен отмечал, что одновременно рабочему приходится платить алименты за дочь, выплаты должника он обещал перечислять его дочери. Получить информацию, подтверждающую факт перечисления получаемых выплат долга со счета ЧЭМК в адрес частного лица агентству "Интерфакс-Урал" в настоящее время не удалось.

Помочь Кантемирову вызвался вице-спикер Госдумы, председатель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Он отметил, что Кантемиров должен платить алименты дочери, и пообещал ему перечислять некоторую сумму каждый месяц до совершеннолетия его ребенка.

11 сентября в пресс-службе "Единой России" изданию "Ura.Ru" заявили, что вскоре после столкновения с Rolls-Royce Кантемиров был задержан по подозрению в нетрезвом вождении и лишен прав. Несмотря на это, Неверов лично переводил рабочему деньги, пока его дочери не исполнилось 18 лет. После этого единоросс перестал помогать Кантемирову.