Алтайские следователи проверят информацию об истязании детей опекуншей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Алтайском крае начата доследственная проверка информации об избиениях в семье, где под опекой находятся трое детей. Об этом сообщает пресс-центр регионального управления Следственного комитета РФ (СКР) в среду.

"По предварительным данным, в одном из сел Залесовского района женщина, у которой под опекой находятся трое детей, систематически на протяжении длительного времени истязала брата и сестру 2006 и 2007 года рождения. При этом опекун использовала незначительные поводы для наказания детей", - говорится в сообщении.

В настоящее время дети изъяты из семьи. В ходе доследственой проверки будет дана оценка не только действиям опекунши, но и сотрудников органов опеки и попечительства.