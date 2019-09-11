Суд продлил до ноября арест Макки Ганиевой, обвиняемой в пытках семилетней племянницы

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Ингушетии Магасский районный суд продлил на два месяца срок ареста Макке Ганиевой, сообщил представитель суда. Женщину обвиняют в жестоком избиении семилетней племяннице. У девочки из-за травм начался некроз тканей, и ей пришлось ампутировать руку.

Родители девочки расстались, ее передали в семью отца, не оформив это решение. Макка Ганиева - сестра отца девочки. 4 июля ребенка доставили в детскую больницу в Ингушетии. Там врачи нашли у нее переломы, ожоги, следы укусов, другие шрамы и некроз тканей рук. Ее перевели в Москву в клинику Леонида Рошаля. 7 августа ей ампутировали правую кисть и предплечье.

В правительстве Ингушетии обещали найти девочке приемную семью в республике. В середине августа мать ребенка заявила журналистам, что будет добиваться, чтобы дочь ей вернули.

Ганиева арестована. Ее родные дети были отправлены в реабилитационный центр на обследование.