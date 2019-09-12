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Заключенные сбежали из калмыцкой колонии, чтобы попасть на день города в Астрахани

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Астраханской области сотрудники полиции задержали машину без госномеров, в котором были нетрезвые водитель и пассажиры. Оказалось, что это заключенные, которые самовольно покинули колонию в Калмыкии и, по их словам, поехали в Астрахань на день города, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инспектор ДПС попытался остановить Chevrolet Niva без номеров около 4 утра на трассе Р-216 "Тамбов - Волгоград - Астрахань". Водитель не остановился и прибавил скорости. Патрульная машина задержала внедорожник через десять километров в селе Линейное.

Водитель отказался от освидетельствования на алкоголь, несмотря на признаки опьянения, отметили в пресс-службе. За это его привлекли к административной ответственности.

У всех троих задержанных при себе не было документов. По отпечаткам пальцев удалось опреедлить, что это жители Камызякского и Красноярского районов Астраханской области в возрасте 28 и 43 лет, а также житель Краснодарского края 1985 года рождения, осужденные за кражу, грабеж и разбой. Колонию в Калмыкии они покинули самовольно. Задержанных передали УФСИН Калмыкии.

Калмыкия Астрахань Астраханская область МВД ФСИН

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