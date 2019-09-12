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Рецидивист украл у футболиста "Краснодара" Ари коллекцию часов на 23 млн рублей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские Краснодара задержали мужчину, подозреваемого в краже дорогостоящих наручных часов, принадлежащих известному футболисту ФК "Краснодар", сообщила пресс-служба ГУ МВД России по краю в четверг.

"По версии следствия, злоумышленник незаконно проник в домовладение спортсмена через окно и похитил 12 наручных часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев и выяснили, на каком автомобиле передвигался преступник.

Подозреваемый был задержан. По информации пресс-службы, им оказался ранее судимый местный житель. В настоящее время он арестован по решению суда. Мужчине предъявлено обвинение в краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Пресс-служба регионального управления МВД также сообщила, что несколько украденных часов задержанный успел продать, другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и передано законному владельцу.

Информированный источник, близкий к следствию, сообщил "Интерфаксу", что потерпевшим по делу проходит нападающий ФК "Краснодар" Ари. Арикленес да Силва Феррейра - бразильский футболист, в июле 2018 года он получил российское гражданство. В 2019 году Ари был приглашен в сборную РФ.

МВД Краснодар Ари

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