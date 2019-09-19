Из замка на юго-востоке Парижа украли драгоценности и наличные на 2 млн евро

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Группа неизвестных в ночь на четверг проникла на территорию замка XVII века на юго-востоке Парижа и вынесла украшения и деньги на общую сумму в 2 млн евро, сообщают французские СМИ.

В одной из построек замкового комплекса в этот момент находились его владельцы - пожилая пара. Похитители связали их, травм хозяева не получили. Полиция разыскивает шестерых преступников.

Речь идет об усадьбе-дворце Во-ле-Виконт, которая является одним из самых больших частных владений во Франции. Территория комплекса занимает около 500 гектаров.

🔴 Une demi-douzaine de malfaiteurs ont fait irruption au château de Vaux-le-Vicomte (77) ce matin : ils ont ligoté le couple de propriétaires et sont repartis avec des biens et de l'argent. Montant estimé du préjudice : 2 millions d'euros https://t.co/3fhLoOiHui pic.twitter.com/7lP4oU1DHp — Le Parisien (@le_Parisien) September 19, 2019

Дворец был построен в период с 1656 по 1661 год для Николя Фуке, который занимался финансовыми вопросами при Людовике XIV. Замок открыт для посещения туристов. Хозяева занимают только часть замкового комплекса.