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Чаплин напомнил Собчак перед ее венчанием с Богомоловым о значении таинства

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Накануне венчания телеведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым в Русской православной церкви выразили надежду на то, что пара понимает смысл таинства, в котором собирается участвовать.

"Церковный брак у Ксении предполагается впервые, а в этом случае, даже если раньше были какие-то блудные грехи, препятствием к венчанию они не являются. Но все-таки сами слова, которые произносятся во время венчания, предполагают верность на всю жизнь, божие благословение на крепкую семью, рождение детей, и, в общем, христианский брак должен быть единственным. Я не знаю, подготовлена ли данная пара к такому пониманию семьи", - заявил "Интерфаксу" настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин.

По его словам, прежде всего человек, который принимает таинство венчания, должен быть православным христианином. "Известно, что Ксения крещена, но, по крайней мере, стоит у нее спросить, исповедует ли она православную веру", - сказал священник, напомнив, что епископат РПЦ много раз рекомендовал проводить катехизацию (обучение вере) перед венчанием. "Интересно, будет ли это сделано в данном случае?" - добавил отец Всеволод.

Попутно он заметил, что требования насчет крещения и необходимости исповедания православной веры касаются обоих венчающихся, то есть "как госпожи Собчак, так и господина Богомолова".

Священник вспомнил, как лет пять назад ему приходилось общаться с Собчак. "На момент общения от православной веры в истинном ее понимании она была довольно далека, хотя, насколько я знаю, от этой веры никогда не отрекалась, несмотря на то, что были у нее, мягко говоря, странные поступки", - сказал собеседник агентства, задавшись вопросом, каялась ли Ксения в них, и напомнив, что перед венчанием обычно предполагается исповедь.

В интервью журналу Tatler в преддверии свадьбы Собчак объяснила желание венчаться следующим образом: "Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды - это то, что навсегда останется в памяти".

Комментируя ее слова, отец Всеволод сказал, что это, "мягко говоря, легкомысленная фраза", предположив, что, возможно, "это была шутка такая".

В заключение он еще раз задался вопросами, "насколько раба Божия Ксения готова к тому, чтобы строить христианскую семью и спросили ли ее об этом, или она воспринимает венчание просто как красивую церемонию".

РПЦ Ксения Собчак Константин Богомолов

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