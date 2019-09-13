Аноним сообщил о взрывчатке в самолете, летевшем из Казани в Крым

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сообщение о взрывном устройстве в пассажирском самолете, летевшем из Казани в Симферополь, оказалось ложным, рейс благополучно приземлился в крымском аэропорту в пятницу днем.

"Поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве в багажном отделении самолета Airbus, рейс Казань-Симферополь. Борт совершил посадку, проводится проверка", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В пресс-службе симферопольского аэропорта агентству подтвердили, что самолет А321 приземлился штатно.

"Было сообщение - заведомо ложное. Самолет проверили, ничего не обнаружили. Проверка информации ведется. Работают не только сотрудники полиции", - сказал "Интерфаксу" представитель крымского линейного управления МВД на транспорте.