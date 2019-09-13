В реабилитационных центрах Петербурга СК нашел незаконно удерживаемых

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Ленинградской области Следственный комитет возбудил дело о незаконном удержании десятков людей в сети реабилитационных центров, где им навязывали услуги по освобождению от алкогольной и иных зависимостей. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Их удерживали в частных домах, оборудованных для коллективного проживания, где явно нарушались санитарные нормы и правила общежития, считает следствие. Родственников этих людей убеждали, что им нужно долгое содержание в центрах, и брали с них от 40 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц.

Центры проверили по жалобам пациентов. Сотрудники СКР, МВД и Росгвардии провели обыски в учреждениях сети в Петербурге и Ленобласти. В них нашли больше 50 пациентов, в том числе женщин и детей.

Задержан руководитель одного из центров и четыре его помощника. Следователи продолжают выяснять подробности работы организации и искать виновных.