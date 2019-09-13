Поиск

В реабилитационных центрах Петербурга СК нашел незаконно удерживаемых

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Ленинградской области Следственный комитет возбудил дело о незаконном удержании десятков людей в сети реабилитационных центров, где им навязывали услуги по освобождению от алкогольной и иных зависимостей. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Их удерживали в частных домах, оборудованных для коллективного проживания, где явно нарушались санитарные нормы и правила общежития, считает следствие. Родственников этих людей убеждали, что им нужно долгое содержание в центрах, и брали с них от 40 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц.

Центры проверили по жалобам пациентов. Сотрудники СКР, МВД и Росгвардии провели обыски в учреждениях сети в Петербурге и Ленобласти. В них нашли больше 50 пациентов, в том числе женщин и детей.

Задержан руководитель одного из центров и четыре его помощника. Следователи продолжают выяснять подробности работы организации и искать виновных.

СКР МВД Петербург Ленинградская область

Новости

Сноуден тайно женился в России

Что произошло за день: пятница, 13 сентября

Авиавласти РФ и Чехии договорились о снятии ограничений на перелеты

Авиавласти РФ и Чехии договорились о снятии ограничений на перелеты

На бывшего замглавы ГУ МВД Петербурга завели дело из-за подделки больничного

Кремль потребует заключения письменных договоренностей на "нормандском саммите"

Компания-владелец mailbox.org заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором

В ФАС предложили ослабить ограничения на рекламу пива

Бунимович покинет пост детского омбудсмена Москвы

Бунимович покинет пост детского омбудсмена Москвы

Песков не заметил расстройства Путина в связи с результатами "Умного голосования"

В "Справедливой России" назвали проплаченными сообщения о "пропавшем" кандидате

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');