Пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем доставили в четыре больницы

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пострадавшие в ДТП в Ярославской области доставлены в различные больницы в зависимости от характера травм, сообщила "Интерфаксу" в субботу пресс-секретарь департамента здравоохранения региона Ольга Силина.

"Пострадавшие направлены в больницу СМП имени Соловьева, там находятся пассажиры автобуса с переломами и тяжелыми травмами. В областную больницу доставлены с повреждениями сосудов и неврологические пациенты, в детскую областную больницу доставлен восьмилетний пациент с рваной раной уха. В Гаврилов Ямской больнице осмотрены часть пациентов", - рассказала она.

Силина отметила, что жизни ребенка угрозы нет. Пациенты, осмотренные в районной больнице, не госпитализировались.

По данным оперативного штаба, в настоящее время госпитализированы 13 человек, еще шестеро от госпитализации отказались.

По информации корреспондента "Интерфакс", посетившего больницу имени Соловьева, в данное медучреждение прибыло не менее восьми карет скорой помощи. Медики работают в усиленном режиме. Около больниц дежурят полицейские для организации беспрепятственной доставки пациентов.

Между тем, старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская сообщила агентству, что после этой аварии СУ СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании услуг (статья 238 УК РФ). По ее словам, на месте работают следователи и криминалисты.

Следственное управление УМВД по Ярославской области по факту ДТП также возбудило дело по части 5 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК РФ, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка полиции.

Ранее сообщалось, что авария с участием фуры и автобуса под Ярославлем унесла жизни семи человек, еще 21 пострадал.

В ГИБДД России рассказали "Интерфаксу", что столкновение автобуса и грузовика спровоцировал водитель фуры . По ее данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом.