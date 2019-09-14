РПЦ опровергла слухи о высоких доходах священников

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви назвали фантастическими слухи о том, что ежемесячный доход ее священников достигает 1 млн рублей.

Митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" заявил, что эти фантастические цифры, которые превышают реальные зарплаты священников в 10, в 20 или в 50 раз".

Говоря о московских храмах, он отметил, что даже в столице есть церкви очень разные.

"Есть храмы богатые, а есть достаточно бедные, это зависит от того, где находится этот храм, сколько у него прихожан, это новый храм или это исторический храм, и зарплаты священников, я бы сказал, бывают в районе 20, 30, 40 тысяч рублей в месяц", - сказал он.

Комментируя уровень зарплат священников в других городах и регионах, митрополит заметил, что там зарплаты бывают меньше.

При этом иерарх заметил, что у священника, помимо зарплаты, есть еще доход, который он получает за совершение так называемых "треб", особенно если это вызов на дом. "Вот приходит священник покрестить человека на дому, или причастить больного на дому, или освятить квартиру, или освятить машину. Как правило, за это он что-то получает", - рассказал иерарх, подчеркнув, что в общецерковном масштабе давно ввели практику отказа от ценников.

"Никому не могут отказать в крещении, или в отпевании, или в венчании, если люди не могут заплатить", - заключил он.