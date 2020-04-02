Правительство согласилось снизить цену на газ на 20% для религиозных организаций

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В правительстве согласились по просьбе РПЦ причислить религиозные организации к категории потребителей газа "население" и дать им право покупать газ на 20% дешевле. Об этом говорится в проекте постановления, подготовленного Министерством энергетики и опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ "подготовлен Министерством энергетики РФ в связи с поручением правительства РФ от 12.02.2020 № ЮБ-П9-837 на основании обращения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла от 05.11.2019 № 01/6250", - указало Минэнерго.

В пресс-службе министерства комментировать документ не стали.

РПЦ не могла добиться скидки последние лет десять, но все изменилось после смены правительства, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Проектом постановления предлагается дополнить категорию потребителей "население" "религиозными организациями, приобретающие газ для его использования в котельных всех типов и (или) оборудовании, находящихся у них на праве собственности или ином законном основании, для производства электро- и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд на объектах специально предназначенных для богослужения, молитвенных и религиозных собраний".

К примеру, в Подмосковье цена на газ для промышленности составляет 4760 рублей за тысячу кубометров, а для населения - 3807 рублей, то есть на 20% ниже.