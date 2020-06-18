Общественники предложили законсервировать мусоропроводы в жилых домах

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российские общественные организации обратились к министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с инициативой законсервировать мусоропроводы в многоквартирных домах, сообщает в четверг газета "Известия".

"Общественники предложили законсервировать мусоропроводы во всех многоквартирных домах или в крайнем случае использовать их только для одного вида отходов - к примеру, органических", - говорится в публикации со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания письмо Общественной палаты (ОП) РФ, Всероссийского общества охраны природы (ВООП) и Института развития правового общества, направленное в адрес главы Минстроя Владимира Якушева.

Действующие мусоропроводы в жилых домах зачастую становятся источниками неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к появлению насекомых и грызунов, возникновению пожаров, напомнил в беседе с газетой первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Артем Кирьянов.

Кроме того, мусоропроводы являются существенным препятствием для развития системы раздельного сбора мусора в России. Их наличие полностью исключает возможность переработки отходов, пояснил член центрального совета ВООП Тимур Усманов.

В качестве альтернативы общественники предлагают наделить управляющие компании правом в одностороннем порядке принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы систематически нарушают правила пользования им. В числе самых частых нарушений - утилизация с его помощью крупных бытовых и строительных отходов, отмечается в статье.

"Инициативы Всероссийского общества охраны природы, Общественной палаты России, Института развития правового общества, безусловно, приветствуются и будут рассмотрены и проработаны, в том числе в рамках мероприятий по реализации "дорожной карты" для внедрения раздельного сбора мусора", - сообщили газете в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

Предложение уже поддержали в профильном комитете Госдумы РФ, а также в общественной организации "Деловая Россия" и Общественном совете при Минстрое.

Между тем стоимость консервации мусоропроводов в многоэтажных домах составляет несколько тысяч рублей, эти расходы лягут на плечи жильцов. Но в будущем они смогут ежемесячно экономить на платежах за жилищно-коммунальные услуги, пишут "Известия".