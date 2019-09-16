Власти Подмосковья предложили штрафовать за ущерб редким почвам

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Министерство экологии Московской области подготовило поправки в закон о штрафах за нанесение ущерба редким видам почвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Положение об охране редких почв, которым грозит исчезновение, внесут в региональный закон об охране окружающей среды. Поправки Минэкологии внесут в областной кодекс об административных нарушениях. Ведомство предлагает штрафовать граждан на суммы от 1000 до 3000 рублей, должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей, организации - от 30 000 до 50 000 рублей.

Виды и местонахождение редких и эталонных почв, нуждающихся в охране, будут указаны в Красной книге почв Подмосковья, которую пишут в министерстве.

По данным исследований ФГУ "Государственный центр агрохимической службы "Московский", в Подмосковье есть почвы, отнесенные к шестому и седьмому, высшему классу показателя качества - это несколько участков серых лесных почв и черноземов Каширского, Серпуховского и Серебряно-Прудского городских округов. Большая часть подмосковных почв отнесена к 4-5 классу.