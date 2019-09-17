Суд изъял имущество экс-главы Клинского района Подмосковья на 9 млрд руб

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на общую сумму 9 млрд рублей обращено в доход государства, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России.

Клинский городской суд поддержал в полном объеме иск надзорного ведомства по поводу имущества бывшего чиновника и его близких лиц, полученного незаконным путем.

"В доход государства обращены 1700 объектов недвижимости, четыре автомобиля, 5 млрд рублей денежного эквивалента отчужденного уже ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается в 9 млрд рублей", - отметили в Генпрокуратуре.

Там уточнили, что "Российской Федерации возвращены значимые объекты социально-бытового и культурного назначения: здание кинотеатра "Мир", лодочная станция в парковой зоне, городской торговый центр, детская поликлиника, котельные района, общественная баня, культурно-исторический объект "Торговые ряды Клина", рынок, производственные комплексы градообразующих заводов с междугородними железнодорожными путями, два детских сада, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, земли лесного фонда".

Основанием для иска, как пояснили в ведомстве, послужило то, что Постригань был вовлечен в бизнес своего сына и оказывал ему покровительство, используя свои властные полномочия. Кроме того, несколько подконтрольных экс-главе района лиц подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества, который Постригань с сыном зарегистрировал на них, чтобы скрыть от контролирующих органов. Помимо этого Постригань оформлял на себя некоторые ликвидные активы, например, базу отдыха в Астрахани.

При подготовке иска была изучена информация налоговых и регистрационных органов Астраханской, Московской, Тверской областей, Краснодарского края, Москвы в отношении более чем 80 физических и юридических лиц. Наряду с Постриганем в деле имеются 25 ответчиков.

Защита представила договоры дарения сыну и племяннику Постриганя, например, за 2007 год - на сумму 250 млн рублей, однако прокурор вместе с УФСБ по Москве и области доказали суду, что эти сделки носят фиктивный характер. Единственными дарителями были родители жены Постриганя - пенсионеры в возрасте более 80 лет.