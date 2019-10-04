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Минздрав сообщил о снижении смертности в России с начала года на 3%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - За январь-август 2019 года общая смертность в России снизилась на 3,1% в годовом измерении или на 34 тысячи человек, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на данные Росстата.

Смертность от туберкулеза достигла национального минимума - 5,1% на 100 тысяч населения, снизившись на 13,6% в годовом измерении. За весь советский период смертность от туберкулеза составлял 7,7% на 100 тысяч человек, напомнили в Минздраве.

Смертность от болезней системы кровообращения и органов дыхания снизилась, внеся наибольший вклад в сокращение смертности в целом. В частности, смертность от пневмонии снизилась почти на 8%, отмечают в Минздраве.

Смертность от внешних причин сократилась более чем на 4 тысячи человек, или на 4,7%. Смертность в ДТП упала почти на 9%. Младенческая смертность (дети до 1 года) снизилась на 800 человек.

Для поиска подходов к диагностике и лечению и устойчивых штаммов ВИЧ Всемирная организация здравоохранения при поддержке Минздрава России создала рабочую группу высокого уровня "в качестве платформы для обмена знаниями и опытом между национальными и международными экспертами", сказали в ведомстве.

Главный внештатный специалист Минздрава России по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в ЦФО Александр Пронин провел в офисе Европейского регионального бюро ВОЗ совещание технической подгруппы по мониторингу циркуляции лекарственно устойчивых штаммов ВИЧ, сообщает Минздрав.

"По результатам совещания определен план действий по мониторингу лекарственно устойчивых штаммов ВИЧ на национальном уровне, согласован перечень лабораторий для проведения национального исследования, намечен перечень изменений национальных клинических рекомендаций по лечению ВИЧ-инфекции", - отметил Пронин.

Минздрав ВОЗ Александр Пронин

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