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Думский комитет одобрил принудительное списание долгов по зарплате

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о принудительном списании со счетов работодателя долгов по зарплате. Предполагается, что госинспекторы труда смогут это делать во внесудебном порядке.

Председатель комитета Василий Пискарев считает, что принятие такого закона позволит работникам взыскивать задолженность по зарплате, не обращаясь в суд и не допуская многомесячных задержек.

"Государственный инспектор труда примет решение о принудительном исполнении и направит документы судебным приставам, которые примут меры по розыску средств должника", - объяснил он.

Депутаты могут рассмотреть поправки в первом чтении 24 сентября, сообщил "Интерфаксу" источник в аппарате Госдумы.

Госдума Василий Пискарев правительство

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