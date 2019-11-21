Госдума приняла закон о списании долга по зарплате с работодателя без суда

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс (ТК), которые позволяют трудовому инспектору без суда списать задолженность по зарплате напрямую со счетов предприятия.

Принятый закон предоставляет право инспектору списывать со счетов предприятия задолженность по заработной плате в том случае, если его предписание о выплате зарплаты не выполнено. Трудовой инспектор сможет в этом случае отправлять требование о списании денег судебным исполнителям, минуя суд.

"Что меняется: если сегодня трудовой инспектор выдал предписание и оно, предположим, не исполнено, тогда работнику нужно самому обращаться в суд, выносить судебное решение, и после этого судебный исполнитель осуществляет списание", - заявил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

В соответствии с принятым законом, трудовой инспектор обязывает работодателя погасить задолженность по зарплате, и "уже работодатель, если он с ней (выплатой - ИФ) не согласен, должен обращаться в суд, потому что в случае, если он этого не сделал, то судебный пристав-исполнитель спишет с него напрямую эти деньги", сказал Исаев.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко (фракция "Единая Россия"), нельзя сказать, что ситуация с невыплатой заработной платы носит кризисный характер.

"Сказать, что у нас очень серьезная ситуация с невыплатой заработной платы, было бы неправильно, потому что идет динамичное снижение этих цифр. На сегодняшний день это составляет менее 1% от сумм заработной платы. Речь идет приблизительно о 5 тысячах человек, у которых на сегодняшний день задержана заработная плата", - сказал он журналистам в четверг.

При этом у 10% из общего числа людей, которым вовремя не выплатили зарплату, задержка происходит по причине "несвоевременного перечисления бюджетных средств всех уровней". 90% работников из этой категории не могут получить заработанные деньги, потому что их работодатель потерпел неудачу в бизнесе и остался без средств, чтобы выплатить зарплату, пояснил Тарасенко.