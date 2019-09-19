Осужденный за экстремизм публицист Стомахин вышел из колонии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Публицист Борис Стомахин, которого в 2014 году приговорили к семи годам колонии за призывы к экстремизму, вышел на свободу. Об этом "Интерфаксу" сообщила его адвокат Светлана Сидоркина. Он освободился по отбытию срока наказания.

Последний год Стомахин находился в тюрьме в Балашове Саратовской области, до того он был в колонии в Пермском крае, напомнила Сидоркина.

Стомахин был редактором газеты "Радикальная политика". В 2012 году против него возбудили уголовное дело по статьям 280 (публичные призывы к экстремизму) и 282 (разжигание ненависти и вражды). Поводом для его преследования стали тексты экстремистской направленности, которые он публиковал с апреля 2011 года.

Публициста задержали осенью 2012 года. В апреле 2014 года бутырский суд Москвы назначил ему шесть с половиной лет колонии, а некоторые его тексты были включены в список экстремистских материалов Минюста. В апреле 2015 года Московский окружной суд снова признал его виновным в призывах к террористической и экстремистской деятельности и приговорил его к семи годам заключения с учетом предыдущего приговора. Верховный суд оставил этот приговор в силе.

В 2017 года Чусовской городской суд по ходатайству администрации исправительной колонии перевел Стомахина в тюрьму.