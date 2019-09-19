Защита обвинила следствие в нарушении прав фигурантов дела о протестах в Ингушетии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Расследование уголовного дела о несогласованном митинге в Магасе против соглашения о границе Ингушетии и Чечни, прошедшего 26-27 марта, ведется "в режиме спецоперации", утверждает защита фигурантов.

Участвующий в деле адвокат Вадим Клюгвант сообщил, что по делу проходят порядка 30 человек, большинство из них находятся под стражей, а производство по делу сопровождается нарушениями закона со стороны следствия.

Как отметил на пресс-конференции в Москве защитник, большая часть обвиняемых содержится в СИЗО Нальчика, хотя митинг проходил в Магасе. "Следствие насколько месяцев не объясняло нам, для чего это делается, а потом объяснило, что это делается в интересах соблюдения требований закона о разумных сроках следствия, потому что в СИЗО Нальчика больше места, чем в Магасе и больше кабинетов для следственных действий. Но на самом деле в СИЗО Нальчика всего семь следственных кабинетов, а само оно огромное", - сказал Клюгвант.

Он добавил, что некоторых фигурантов для проведения неофициальных - без участия адвокатов - следственных действий, "никого не уведомляя", приводят в Ессентуки, в изоляторы временного содержания - "и там с ними не понятно что происходит". "Все расследование фактически проходит в режиме спецоперации", - заключил Клюгвант.

Еще один адвокат Калой Ахильгов обратил внимание "сюрреалистические моменты" в расследовании дела: "По каждому из фигурантов назначено несколько десятков экспертиз. Например, такого рода: у гражданина X на митинге, как следует из видео, была норковая шапка, а у гражданина Y норковая шапка была изъята при обыске. И вот эксперт должен выяснить, одна и та же эта норковая шапка или нет".

Адвокат Клюгвант подчеркнул, что защита также считает незаконным политический характер обвинения, которое следствие "не пытается скрыть, а выпячивает и ставит на первый план". Он отметил, что защита пожалуется на несоблюдение закона в суд и в прокуратуру.

Фигуранты дела

Всего, по данным защиты, по объединенному уголовному делу уголовной ответственности привлечено порядка 30 человек. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в применении опасного и не опасного насилия в отношении полицейских, предполагаемым организаторам - в организации насилия. Кроме того, согласно информации адвокатов, двух фигурантов обвиняют в призывах к массовым беспорядкам.

Основными организаторами протестов, по словам Клюгванта, следствие считает председателя Совета тейпов ингушского народа Малсага Ужахова, члена этого совета Ахмеда Барахоева, председателя общественного движения "Опора Ингушетии" Бараха Чемурзиева, а также председателя ингушского отделения "Российского Красного креста" Мусу Мальсагова.

Протесты из-за границы

Бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривал равноценный обмен территориями.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта текущего года и закончились столкновениями с полицией.