Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:22Заразились
на 18.03В России 4 428 239+9 803В мире 121 197 710+500 675

Раненого участника протестов в Ингушетии задержали в больнице

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Назрани силовики решили задержать местного жителя в отделении травматологии республиканской больницы, сообщил адвокат участников протестов в 2018-2019 годов против соглашения о границе с Чечней и изменения регионального закона "О референдуме" Джабраил Куриев.

По его сведениям, подозреваемый проходит "по митинговому делу". В больницу его доставили с травмой и кровотечением.

"Думаю, если врачи дадут согласие, то его заберут в Нальчик", - сказал Куриев.

В сентябре 2018 года главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали договор об обмене территориями и о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. В Ингушетии эта новость вызвала протесты.

Акции возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией.

Как сообщала пресс-служба СКР, по делу об избиении сотрудников правоохранительных органов установлены и задержаны всего 47 человек. Фигурантов дела содержат в СИЗО и судят в Нальчике.

За период расследования уголовного дела в отдельное производство выделены и с обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу уголовные дела в отношении 42 обвиняемых. В отношении 33 обвиняемых вынесены обвинительные приговоры.

Митинг в Магасе

6
Назрань Магас Нальчик Ингушетия Джабраил Куриев

Новости по теме

Новости

Кремль заявил, что Путин не поедет на военный парад в Афинах

Песков назвал слова Байдена о Путине "очень плохими высказываниями"

Косачев объяснил жесткие ответы Байдена по РФ тем, что тот не все услышал

Косачев объяснил жесткие ответы Байдена по РФ тем, что тот не все услышал

Торговые центры METRO получили угрозы об отравлении продуктов

Пандемия коронавируса

Попова предложила не ждать скорой отмены масочного режима

В Госдуме заявили, что РФ учла неудачу с Telegram и теперь сможет заблокировать Twitter

Убитый в Уфе юрист представлял в суде интересы депутата Госдумы

Убитый в Уфе юрист представлял в суде интересы депутата Госдумы
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 9,8 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 9,8 тыс. новых случаев коронавируса

Росрыболовство не поверило предупреждению о сбоях в добыче сардин иваси

Росрыболовство не поверило предупреждению о сбоях в добыче сардин иваси

"Ростех" объединит "Сухой" и "МиГ"

"Ростех" объединит "Сухой" и "МиГ"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');