Раненого участника протестов в Ингушетии задержали в больнице

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Назрани силовики решили задержать местного жителя в отделении травматологии республиканской больницы, сообщил адвокат участников протестов в 2018-2019 годов против соглашения о границе с Чечней и изменения регионального закона "О референдуме" Джабраил Куриев.

По его сведениям, подозреваемый проходит "по митинговому делу". В больницу его доставили с травмой и кровотечением.

"Думаю, если врачи дадут согласие, то его заберут в Нальчик", - сказал Куриев.

В сентябре 2018 года главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали договор об обмене территориями и о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. В Ингушетии эта новость вызвала протесты.

Акции возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией.

Как сообщала пресс-служба СКР, по делу об избиении сотрудников правоохранительных органов установлены и задержаны всего 47 человек. Фигурантов дела содержат в СИЗО и судят в Нальчике.

За период расследования уголовного дела в отдельное производство выделены и с обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу уголовные дела в отношении 42 обвиняемых. В отношении 33 обвиняемых вынесены обвинительные приговоры.