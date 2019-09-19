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Россия достигла технологической независимости по 350 видам оружия

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россия в соответствии с графиком импортозамещения обеспечила технологическую независимость от зарубежных поставщиков по 350 образцам вооружений и техники, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) в Ижевске (Удмуртия).

"Существенно выросла доля отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружения, налажено производство двигателей для вертолетов и кораблей ВМФ. Скоро на российских предприятиях можно будет ремонтировать и двигатели для самолетов Ан-24", - сказал глава государства.

Президент напомнил, что реализация программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) началась пять лет назад. "За это время действительно удалось в чем-то продвинуться, во всяком случае, по ряду значимых направлений", - отметил Путин.

На заседании ВПК президент также заявил об ошибках, допущенных при организации импортозамещения в "оборонке". "Вынужден говорить и о проблемных вопросах. В ряде случаев, как практика показывает, были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению. Это привело к тому, что в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа", - рассказал Путин.

Он подчеркнул, что "с учетом комплектности, взаимосвязанности всех наших планов по перевооружению армии и флота, такие сбои должны быть оперативно устранены". "В этой связи правительству и профильным ведомствам необходимо принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции, в том числе находящейся на стадии проектирования", - поручил российский лидер.

Путин также заявил, что предприятия ОПК должны участвовать в реализации национальных проектов, предлагая гражданскую продукцию. Он подчеркнул, что выделяются колоссальные деньги по очень многим направлениям, и предприятия ОПК должны там работать, должны получать эти ресурсы. "Но для того, чтобы получать эти ресурсы, нужно делать предложения, соответствующие интересам самых разных отраслей", - сказал Путин.

Владимир Путин ОПК Ижевск

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