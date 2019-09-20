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В МИД РФ увидели подготовку почвы в США для окончательного отказа от ДВЗЯИ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - США, приступив к реализации планов по размещению оружия в космосе, отвергают предложение договориться о моратории на подобную деятельность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность", - говорится в статье министра "Мир на перепутье и система международных отношений будущего", написанной для журнала "Россия в глобальной политике".

"Сейчас мы видим тревожные признаки начала в США медийной кампании по подготовке почвы для окончательного отказа от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (так и не был ратифицирован США), что ставит под вопрос будущее и этого важнейшего для международного мира и безопасности документа", - подчеркнул Лавров.

Сергей Лавров США

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