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Российские военные доставили гумпомощь в пригороды Дамаска

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привезли около 4,5 тонн продовольственных наборов в пригороды Дамаска, сообщил журналистам представитель ЦПВС Сергей Дубровин.

"Мы доставили в Айн-Терму (Восточная Гута - ИФ) около 4,5 тонн гуманитарной помощи, или более 750 индивидуальных наборов. Продовольственный набор включает в себя чай, рис, сгущенное молоко, муку и сахар", - сказал Дубровин.

Входящий в состав Минобороны России Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике был создан в феврале 2016 года. В задачи центра входит заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация доставки гуманитарной помощи.

Сирия

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