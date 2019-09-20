Минприроды в 400 раз увеличило оценку российских лосей, барсуков и муфлонов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Минприроды увеличило более чем в 400 раз оценку стоимости 21 видов животных, от лосей до муфлонов, которые считаются охотничьими ресурсами России, а также оценку стоимости лесных ресурсов, сообщает РБК. Причина переоценки не указана.

На конец 2018 года стоимость охотничьих ресурсов была оценена в 267 миллиардов рублей, на конец 2017 года она составляла 0,6 млрд рублей. По последним подсчетам, лоси оценены в 88 млрд рублей, косули - в 46,7 млрд рублей, северные олени - 28,7 млрд рублей, кабарга - 27,1 млрд рублей, благородные олени - 21,2 млрд рублей, бурые медведи - 16 млрд рублей, соболи - 15,6 млрд рублей, снежные бараны - 9,4 млрд рублей, барсуки - 4,1 млрд рублей, туры - 2,2 млрд рублей. Дешевле всего оценены лани - 57 млн рублей, гибриды зубра с бизоном — 51 млн рублей, муфлоны — 25 млн рублей.

Минприроды начало оценивать природные ресурсы страны в конце 2018 года, дав первую оценку за 2017 год. Подсчет нужен для сведения баланса всех экономических активов и пассивов России, включая природные ресурсы, пишет РБК. Росстат впервые включил стоимостную оценку природных ресурсов в национальные счета в 2019 году за 2017 год.

По информации издания, оценка стоимости животного учитывает официальные расценки Минприроды, по которым браконьеры должны платить компенсации за убитое животное. Стоимость вида считается путем умножения этой таксы на количество поголовья. По данным Минприроды, за 2018 год численность серн в России выросла на 46%, туров - на 36%, выдр - на 22%, а количество ланей снизилось на 90% (с 8600 до 900), зубробизонов - на 86%, до 300, муфлонов - на 63% (с 1600 до 600).