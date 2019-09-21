Российские военные досмотрели в Арктике яхту под флагом Бразилии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" совместно с пограничниками в Арктике провели досмотр яхты под флагом Бразилии, не отвечавшей на радиозапросы, сообщил в субботу начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"Личный состав арктической группировки Северного флота совместно с инспекторско-досмотровой группой Пограничного управлением ФСБ России по западному арктическому району с борта БПК "Вице-адмирал Кулаков" отработал контрольно-проверочные мероприятия на границе Баренцева и Карского морей между архипелагами Земля Франца-Иосифа и Новая Земля", - сообщил он.

Как рассказал представитель флота, военные досмотрели яхту "Пангея", совершающую переход по морям Северного Ледовитого океана от Берингова пролива до архипелага Шпицберген.

По его словам, судно было обнаружено техническими средствами российского военного корабля, но не отвечало на запросы по радиосвязи, поэтому командованием было принято решение на проведение досмотровой операции.

Серга рассказал, что в ходе проверки документов экипажа яхты и разрешения на проход по Северному морскому пути каких-либо нарушений законодательства РФ не выявлено. Парусное судно идет под флагом Бразилии. Его экипаж составляют граждане России, Германии, Польши, США, Франции, Швейцарии и ЮАР, всего восемь мужчин и две женщины, отметил он.

По данным Северного флота, это яхта путешественника Майкла Хорна. Его в списке экипажа не было, числилась его дочь.