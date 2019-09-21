Что произошло за день: суббота, 21 сентября

В Турции перевернулся автобус с россиянами, разгон протестов в Париже и финское дело по волкособам

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Турции перевернулся автобус с россиянами, которые направлялись в аэропорт: 14 человек пострадали, у четырех - опасные для жизни ранения.

- В Нижневартовске задержали троих подозреваемых в терроризме. По данным Росгвардии, они являются сторонниками запрещенной в РФ ИГИЛ.

- Дональд Трамп высказал мнение, что политика США на Украине раздражает Россию, в то время как Вашингтону следует поддерживать дружеские отношения с Москвой. Как сообщила The Washington Post со ссылкой на сотрудника американской администрации, неоднократно обсуждавшего с Трампом вопрос Украины, президент считает, что то, что США делают на Украине - бессмысленно.

- США направили на север Персидского залива свой эсминец, объяснив это защитой Саудовской Аравии. Корабль USS Nitze оснащен системой противоракетной обороны Aegis. По утверждению Штатов, именно через воздушное пространство над северо-восточными районами королевства Иран ранее якобы нанесен удар по его нефтяным предприятиям. В настоящее время в заливе уже находятся несколько аналогичных американских кораблей.

- В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона участников акции "желтых жилетов". К вечеру в результате различных протестов в столице Франции были задержаны 137 человек.

- В Финляндии завели дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов. Как известно, в этой стране скрещивание волков и собак запрещено. Главной подозреваемой является хозяйка фермы, которая занималась выведением гибридов. Всего по делу проходят восемь человек.